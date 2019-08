Galerii ja video: parima rammunaise välja selgitamiseks tuli kohtunikel välja mõelda kaks lisavõistlust

Naiste palgivõistluse juhend nägi ette, et iga võistleja tõstab sirgetele kätele metallist «palki», mille algraskus on 40 kilo. Pärast iga edukat sooritust lisatakse palgile esmalt 5 kilo kaupa raskust juurde ning pärast 50 kilo ületamist lisatakse raskusi palgile 2,5 kg kaupa.

Raskuse 57,5 kilogrammi jõudisid üles tõsta vaid kaks naist: tartlanna Marianna Bogdanova ja Võru naine Maarika Silm. Mõlemad neist proovisid ka tõsta 60 kilogrammi raskust palki, kuid see raskus käis neil mõlemal üle jõu.

Seejärel otsustas võistluste peakohtunik Tarmo Mitt, et meistri välja selgigtamiseks tõstavad mõlemad naised minuti jooksul 50 kilo raskust palki. Kes minuti jooksul rohkem kordusi teeb, ongi võitja. Paraku juhtus see, et mõlemad naised jõudsid minuti jooksul palki sirgetele kätele tõsta seitse korda. Jälle jäi võitja selgusetuks.