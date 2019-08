Vaata videost, kuidas jaapanlanna valmistas Tartus majaseinale päikesekella

Tartus on jaapanlanna kokku kolm kuud ja teda tõi siis Tartu linnaresidentuur ehk programm, mis toob igal aastal üle maailma kunstnikke Tartusse.

Kella horisontaalsed jooned näitavad, mis kuu on. Ehk alt üles lugedes on esimene kuu juuni ja viimane november ja siis liigub kell tagasi ülevalt alla. Kellaaega näitavad vertikaalsed jooned.

Kellaaja saab teada nii, et tuleb vaadata vastava kuu joont kuni see ristub laternaposti varjuga. Seejärel tuleb vaadata vertikaalset tunnirida vastavalt aastaajala ülevalt või alt, et saada teada täpne kellaaeg.