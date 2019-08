Galerii: Tartu kesklinna täidavad täna head maitsed maalt ja merelt

«Meil kahjuks nii palju rääbist pole, kui soomlastel, aga meri annab meile räime, mis on vähemalt sama maitsev,» sõnas toidutelgi Krõbe Räim perenaine Maia-Liisa Ahman ning sättis pabertuutusse raputatud räimedele peale koorekastet ja ühe hapukurgi.

Ta selgitas, et reisivad suviti toidutelgiga mööda Eestit ühelt sündmuselt teisele. «Käime kõikidel folkidel ja toidufestivalidel,» sõnas Maia-Liisa Ahman. Talvisel ajal on Krõbeda Räime naistel muud tegemised. «Noh, siis on meil tööd hambaravis ja igal pool mujal,» lisas Ahman.