Üleeile öösel murdsid vargad sisse Võru tänava kauplusesse. Vargad võtsid kaasa alkohoolseid jooke. Kahju suurus on selgitamisel.

Esmaspäeval avastati, et Sinika tänava maja rõdu juurest on varastatud Merida Crossway jalgratas. Kahju on 300 eurot.