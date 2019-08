Kas vihastada või mõelda? Ikka mõelda, soovitab noor psühholoog

Eneseabiõpikute autorid väidavad, et ka halbu tundeid tundeid ei tohi endasse jätta, kõik tuleb välja paisata. Teie uurisite emotsioonide reguleerimist - miks on vaja uurida tunnete korrastamist ja miks on tarvis oma tundeid korrastada?

Me teame, et elus tuleb ette ebameeldivaid olukordi, mida me ei saa muuta, kuid millega toimetulemiseks saame muuta enda emotsionaalset reaktsiooni. Kui üritame parema enesetunde eesmärgil oma mõtteid muuta, on tegemist emotsiooni reguleerimise ühe strateegia, ümberhindamisega. Minu uurimuse eesmärk oli vaadata, kuidas olukorra erinev tõlgendus ehk ümberhindamine mõjutab tundeid.