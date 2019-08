Tammeka naiskond korraldab taas heategevusliku jalgpallimängu

Roosa Jalgpalli peakorraldaja on Tammeka naiskonna mängija ja noortetreener Maria Sootak (pildil), kes on üritusega ühel või teisel moel olnud seotud alates selle algusest 2013. aastal. Sootak meenutas, et Roosa Jalgpalli algataja oli toona naiskonda kuulunud Karina Kesvatera, kes oli idee saanud USAs õppides ja mängides – seal on niisugused heategevuslikud üritused väga menukad.