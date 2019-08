MMiks valmistuvaid sulgpallureid tuli Tartusse juhendama tipptreener Malaisiast

Peagi, 19.–25. augustil peetakse Šveitsis sulgpalli maailmameistrivõistlusi, kus Eestit esindab neli sportlast: Kristin Kuuba ja Raul Must üksikmängudes ning Helina Rüütel ja Kati-Kreet Marran naiste paarismängus. Kahe nädala vältel saavad mängijad harjutada Malaisia tipptreeneri Sairul Amari juhendamisel, kes on ise olnud mängijana maailma edetabeli kuues mees. Treenerina on ta juhendanud Malaisia koondist.

Sulgpalliklubi Triiton juht Mart Siliksaar märkis, et Eestis ei ole varem nii tugevat treenerit käinud. Tartus on Sairul Amar tänu väga headele kontaktidele ja pikkadele läbirääkimistele.

Kolm trenni päevas

Nagu Siliksaar rõhutas, on sulgpall kiire mäng, mis vajab head mõtlemisoskust, füüsilist vormi, koordinatsioonitaju ja vastupidavust. Nüüd käibki töö selle nimel, et meie mängijad saavutaksid maailmameistrivõistlusel parima tulemuse. «Vastased harjutavad täpselt samamoodi ja veelgi rohkem,» lisas Siliksaar.

Sportlased treenivad välis­treeneriga kolm korda nädalas. Päev koosneb kolmest trennist: kahest sulgpalli- ja ühest kehalise ettevalmistuse harjutuskorrast. Lõppeval nädalal harjutasid sportlased Tartus, järgmisel nädalal jätkub treeninglaager Kilingi-Nõmmel.

Sulgpallis on kõige olulisem distsipliin ja eesmärk, kuhu poole tulevikus püüelda, ütles Malaisia tipptreener Sairul Amar.

Sairul Amar kinnitas, et möödunud päevadega on ta Eesti mängijates palju potentsiaali näinud ning talle on silma jäänud ka paar tõelist sulgpallitalenti. «Sulgpallis on kõige olulisem distsipliin ja eesmärk, kuhu poole tulevikus püüelda,» lisas Amar. Ta loodab, et MMile minejad jõuavad kahe nädalaga palju treenida, taastuda ja võistlustel endast maksimumi anda.

Triiton on kutsunud igal suvel mõne välistreeneri sportlasi juhendama ja teeb seda edaspidigi. «Me ei taha olla ainult Eesti tasemel, tahame olla ka maailmas ja Euroopas keegi,» rõhutas Siliksaar.

Praegu Amari käe all treenival Kristin Kuubal on väga hea meel, et klubi on kohale toonud niivõrd kõrgetasemelise välistreeneri. Kuuba lisas, et juba esimese nädala jooksul on näha, et Amaril on väga palju teadmisi, ja ta loodab, et treener neid kõiki ka sportlaste peal rakendab.

Suur konkurents

Kristin Kuuba on kogu maailmas naiste üksikmängus 60. kohal, Raul Must meeste üksikmängus 83. kohal ning Helina Rüütel ja Kati-Kreet Marran naiste paarismängus 56. kohal.

Siliksaare sõnul on maailmas esimese saja hulgas olla ime, sest maailmas on 250 miljonit inimest, kes sulgpalli mängivad. «Konkurents on sulgpallis kohutav,» ütles ta.

Hiljutistel Euroopa mängudel õnnestus Rüütlil ja Marranil saavutada paarismängus 5. koht, Kristin Kuubal 9. koht ja Raul Mustal 3. koht. «Heade tulemuste taga on väga head treenimisvõimalused, kust tulevadki välja olümpiasportlased,» märkis Siliksaar.