Vanemuislased võtsid uue teatrijuhi vastu magusalt ja värviliselt

Vanemuise senine juht Toomas Peterson ütles intervjuus Tartu Postimehele juuli algul, et vähe on Eestis nii aktiivseid teatrietenduste vaatajaid nagu Kristiina Alliksaar. «Meie lavastustest on tal nähtud 80 protsenti, nii et tal on väga hea ülevaade, mis Vanemuises toimub ja mida siin edasi teha,» ütles Peterson.