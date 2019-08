Galerii: Tartu uues maamärgis peeti sarikapidu

Täna täpselt aasta tagasi Tartu ülikooli rektori ametipostile asunud Toomas Asser rõhutas, et ettevõtlushoone on väga oluline nii ülikoolile kui ka ülikooli partneritele.

«Selline kooslus, kus ühises tegevusväljas toimivad teaduspõhine ettevõtlus, teadus ja õppetöö, on maailmas mitmel pool järele proovitud ja end tõestanud. See annab kõigile osapooltele vastastikku täiesti uue hingamise,» tähtsustas rektor.

Tartu linnapea Urmas Klaas lausus, et kuigi see võib kõlada triviaalselt, siis edu võti peitub koostöös ning koostööd pole kunagi liiga palju. Just koostöö peaks olema põhiliseks märksõnaks ka Delta keskuse ja ettevõtlusmaja puhul.

Teisalt tõi linnapea välja, et jõe äärde kerkinud ehitised saavad kindlasti olema ka Tartu uuteks maamärkideks.

«Samamoodi on olnud maamärgiks Tartu ülikooli peahoone Ülikooli tänaval, mis on enda ümber kutsunud ja inspireerinud uusi algatusi, uusi hooneid, uusi ettevõtmisi - olen täiesti veendunud, et need hooned siin inspireerivad ja sütitavad samal moel uusi kooslusi,» ütles linnapea.