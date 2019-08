Tartus ja Jõgeval mängivad nädalavahetusel väntorelid

Soomest tuleb Tartusse kolmandat korda endine raadioajakirjanik Markku Karvonen, kes samuti seda pilli mängib. Tema sõnul on siine festival saavutanud hea maine üle maailma ja paljud muusikud, kes varem Tartus käinud on, tulevad siia hea meelega tagasi.

Väntorel huvitab Karvoneni ajaloo pärast, lisaks on see lõbus pill, mida saab edukalt mängida isegi ilma muusikalise hariduseta. Tema jaoks on Tartu festival tähtis, sest see hoiab väntoreli traditsioone elus.