Suitsusaun andis aluse teha lavastuslik sümfoonia

Muusika on kirjutanud Märt-Matis Lill (ta on koos Taago Tubinaga ka libretist), lavastab Tarmo Tagamets, solistid on Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo, kaasatud on näitlejad Lauli Otsar, Sten Karpov ja Agu Trolla ning löökpillimängijad Madis Metsamart ja Petri Piiparinen.