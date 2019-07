Kultuurikorraldajad tahavad rohelisi lahendusi

Kultuurikompassi keskkonna teema valiku taga on Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate huvi kulutada vähem ressursse. «Eelmise kahe foorumi tagasisidest ja möödunud suvel tehtud kultuurikorraldajate uuringust tuleb välja, et rohelisem kultuurikorraldus on teema, mis vajab laiemat avamist,» ütles kultuuriteenistuse peaspetsialist Kristiina Avik.