Tartu varjupaigas igatseb kodu tavapärasest rohkem koeri

Põhjused, miks loom kodu kaotab ja peab heal juhul varjupaigaga leppima, on erinevad. Varjupaiga loomapüüdja Maris Raigi sõnul satuvad koerad varjupaika tihti seetõttu, et maal elavad inimesed pole saanud oma neljajalgset sõpra elukorralduse muutudes enam pidada või kaasa võtta. Paljud koerad satuvad varjupaika otse kodust, ajendiks näiteks pereliikme allergia või mõni muu haigus. «Ka võib ilmneda, et vanem inimene, kes on kutsika võtnud või ta kingituseks saanud, ei saa nn teismeikka jõudnud loomaga enam hakkama,» ütles Raik. Niisamuti satuvad koerad varjupaika, kui nende eakas omanik on pidanud minema hooldekodusse.