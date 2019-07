Rallisõbrad tegid endale ja teistele mängutoa

«Ralliruumi mänguvarustuse saab igaüks poest osta, aga see läheb üpris kalliks maksma ja on pigem luksus,» selgitas Taavi Piiper. Nii pakuvadki Piiper ja Peetso huvilistele mängimisvõimalustega sisustatud elutuba, kus saab seltskonnaga mängida kahel Playstationi mängukonsoolil virtuaalreaalsuse rallimänge koos rallitooliga, millel on isegi käigukast.