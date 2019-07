Ülikooli tänaval paistab juba natuke jalakäijate paradiisi

Ülikooli tänava Poe tänava ja raeplatsi vahelisel lõigul on nüüd paaritute numbritega majade poolel tavapärase, paari sammu laiune plaaditud kõnnitee. Teisel pool tänavat on plaaditud kõnnitee aga viis sammu lai ning Lydia hotelli ees laiemgi. Sõidutee on napilt neli ja pool sammu lai, tänavaäärseid endisi parkimiskohti ei paista kusagilt. «Nüüd on seal tänava uus pilt ja ruumijaotus juba näha,» ütles Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Urmas Mets.

Ülikooli tänava rekonstrueerimine on tänavustest teetöödest üks kalleimaid, selleks läheb 1 065 332 eurot. Tööd on jagatud kaheks: tänavu sügiseks peab tänav korda saama Vallikraavi tänavast Ülikooli 14 krundini, kus asub Lydia hotell. Sellest nädalast on töömehed sel lõigul ametis Poe ja Vallikraavi tänava vahelisel lõigul. Aasta hiljem valmib raeplatsist Küütri tänavani, vana Volga restorani kulgev osa.