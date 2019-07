Marek Rannala: kuidas sündis Tartu linna uus bussiliinivõrk?

Ühistranspordi võrgu loomise põhiline küsimus on, kuidas saavutada kompromiss eri kasutajarühmade kohati vastandlike vajaduste vahel. Kindel on see, et head ühistransporti ei saa lihtsalt läbisegi inimeste soove võrgustikuks vormides.

Näiteks töölkäijatele on olulised tihti väljuvad bussid ja võimalikult kiired ühendused eri piirkondade vahel, eakatele aga hoopis sihtkoha lähedal asuv peatus ja ümberistumiseta ühendused. Mõlemat vajadust korraga sama bussiliiniga rahuldada ei saa. Selleks oligi vaja mõista, milline on tartlaste tegelik liiklemisvajadus ja -sagedus.

Inimeste liikumise uurimiseks kasutab Positium juba 15 aastat passiivset mobiilpositsioneerimist. Selle metoodika põhjal on tehtud hulk inimeste liikumise ja liikluse uuringuid, sellel põhineb juba kümme aastat Eesti Panga ametlik turismistatistika ja eelmisest aastast ka suure rahvastikuga saareriigi Indoneesia ametlik turismistatistika. Passiivne mobiilpositsioneerimine põhineb kõne- ja andmeside toimingute andmetel, mida mobiilioperaatorid inimeste mobiilitoimingute kohta salvestavad. See tähendab ühtlasi, et inimeste telefonidest mingeid andmeid ei kasutata ja pole tähtis, kas tegu on nuti- või nuputelefoniga. Lisaks tuleb mainida, et analüüsiks kasutatud andmed pole isikuga seostatavad ja iga toimingu asukoha täpsus on mobiilimasti leviala, mis linnas tähendab tüüpiliselt mõnesaja meetri kuni poole kilomeetri läbimõõduga alasid.