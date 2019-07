ERMi külje alla kerkiv suur uusarendus sai nurgakivi

Jarno Lauri hinnangul on ERMi ligiduses olev Raadi piirkond väga palju kõlapinda tekitav asukoht, kuna ta asub Tartu linna keskpunktile väga lähedal. Samuti on selles piirkonnas palju võimalusi head elukeskkonda kujundada. «Mul on hea meel, et algus on tehtud ning Raadiraja tänavale ning Tartu valda tekib selline elamupiirkond,» ütles Laur.