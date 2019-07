Saadjärvel võistlesid noored purjetajad

Laagri põhivõistluseks oli LHV karikavõistluste 2. etapp, millest osa võtvad noored ei ole seni veel Eesti meistrivõistluste sarjas osalenud. Igal aastal on laagris ka kümmekond noorpurjetajat, kellele on see elu esimeseks võistluseks. Tänavu osales rekordarv võistlejaid, neid võis kokku lugeda koguni 74. Kahel päeval, reedel ja laupäeval tehti kokku üheksa võistlussõitu.