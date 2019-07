Rene Kiis: turg kui elav kokaraamat

Turg on hinnatuim ja väärtuslikem partner väiketootjatele, vastutustundlikele kauplejatele ning kvaliteeti ja värskust hindavatele klientidele. See on Tartus Eesti toidu visiitkaart, mis ise küll midagi ei müü, vaid koondab kvaliteetse ja teadaoleva päritoluga kauba ning aitab kaasa selle vahetule pakkumisele linlastele. Talutoodangu propageerimiseks on loodud Turu Tempel, kvaliteedimärk eeskujulikele kauplejatele, kes ise toidukraami kasvatavad või valmistavad ning turul müüvad. Tervislik toitumine tähendab ju ka seda, et sööme meie lähemas ümbruskonnas kasvatatut ja toodetut.

Taludele on turg tihti ainus püsiv müügikoht, sest suurte kaubanduskettide hankelepingud on väiketootjale riskantsed ja oma poe loomine liiga kulukas. Avaturg pakub selleks ennekõike hooajalist ja turuhoone aastaringset võimalust.

Turu hingeks on teada-tuntud kauplejad. Võib öelda, et Tartu turuhoonet teatakse ka aastakümnete kauplemise kogemusega Pjotr Kajalini järgi. «Hästi sõbralik mees, alati pakub ja annab maitsta,» ütlevad turulised. Nii see olema peabki, sest toitu tunned maitsest.

Turu hingeks on pikaaegsed, teada-tuntud kauplejad.

Soovime, et turul müüdaks vaid usaldusväärsetelt tootjatelt pärinevat värsket ja kontrollitud päritoluga kaupa. Kui aastate eest oli turgudel kohustus kontrollida müüdava kauba kvaliteeti, siis nüüd turgudel otseselt sellist kohustust pole. Veterinaar- ja toiduameti inspektorid tagavad müüdava kauba kvaliteedikontrolli. Tartu turg pakub kaupmeestele võimalust kasutada turuhoones nõuetekohaseid ladusid, poolteist aastat tagasi renoveeritud turuhoone keldris on sobiva temperatuuriga ruumid nii värske liha lõikuseks kui ka aedviljade hoidmiseks. Uued letid on mahukad ja tagavad kauba säilimise.

Lisaks kauba ostmisele veedetakse turul mõnusalt perega aega, süüakse ja suheldakse kauplejatega. Selle suuna oleme ka meie võtnud. Turuhoone Urve köögist saab hommikuputru juba kella kaheksast ja päev läbi pakutakse nostalgilisi toite. Iga kuu esimesel reedel on turuhoone avatud õhtuni. Mängivad pillimehed, igapäevased kauplejad teevad häid pakkumisi ja külaliskauplejad lisavad mitmekesisust. Esitlusköögis jagavad peakokad nippe ja turul pakutavat maitsmiseks.