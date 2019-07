Tartu üüriturul teevad ilma ja kruvivad tempot tudengid

Rohkete kuulutuste järgi jääb mulje, et Tartus on üürimiseks ja müügiks pakkuda palju elamisi. Kuid üürnike kogemused näitavad, et siin tuleb peavarju otsijal kiiresti tegutseda, sest konkurente, tudengeid, on tal Tartus palju.

FOTO: Seleri Tidor