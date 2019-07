Tartu naiskonnad peavad täna jalgpallilahinguid

Viimasest kümnest omavahelisest kohtumisest on mõlemal naiskonnal kirjas viis võitu. Liigatabelis asuvad võistkonnad järjestikustel kohtadel. SK 10 Premium on kuue punktiga seitsmendal positsioonil ning Lootos jääb neist maha ühe punktiga.

«Tulemas on meie jaoks ilmselt hooaja üks raskemaid mänge, sest mitmete asjaolude kokkulangemise tulemusena ei saa me mängida sellise mängupildiga nagu sooviksime. Aga kõik mis ei tapa, teeb tugevamaks, seega mängime oma mängu ning proovime anda endast parima,» rääkis Tartu SK 10 Premium esindaja Kalev Kajak.

Tartu mängija Renita Roopalu ütles, et mäng tuleb küll raske, aga minnakse andma endast maksimumi, et tulla tagasi koju kolme punkti ja hea tujuga.

«Mõlemal naiskonnal on punkte vaja. Tuleb vist põhimõtteline mäng,» ütles Lootose peatreener Kaido Kukli.

Põlva mängija Annette Laureen Linnuste sõnas, et mäng saab olema võitlushimuline. «Oleme naiskonnaga teinud tööd ja läheme enesekindlalt väljakule kolme punkti püüdma,» märkis ta.

Mängu peakohtunik on Luisa Klaar, keda abistavad Jaanus Allas ja Neeme Neemlaid.

Tartu Tammekaga naiskond kohtub 27. juulil kell 18 Saku staadionil Saku Sportinguga. Liigatabelis neljandat kohta hoidev Sporting loodab vahet oma lähima konkurendiga suurendada. Tammekal on kirjas kaheksa punkti ja sellega asutakse viiendal tabelireal Sportingust kahe punkti kaugusel. Mai alguses Tartus peetud omavahelises mängus teenis Saku 2:0 võidu.

«Meil on rõõm võõrustada Tammekat, tabelis paikneme üksteisele väga lähedal, seega on oodata põnevat mängu, meie oleme valmis,» ütles Sportingu peatreener Jan Harend.

Saku mängija Paula Maria Mengel rääkis, et nagu eelnevad mängud Tammekaga on näidanud, võib oodata pingelist lahingut. «Proovime saada oma koostöö hästi toimima ja rünnakul realiseerida kõik võimalused,» märkis ta.

«Oleme oma analüüsi teinud ning üritame Sakus anda endast kõik, et sel korral oma võimalused väravateks realiseerida. Teame mida peame tegema, et kolm punkti koduteele kaasa võtta,» ütles Tammeka peatreener Sirje Roops.

Tartu mängija Reti Mänd rääkis, et nagu igat mängu sel hooajal, minnakse ka laupäevast kohtumist Saku vastu võitma. «Kui suudame trennides õpitu mängus ellu viia, tekitame vastastele kindlasti palju peavalu ning loodetavasti kirjutame ka liigatabelisse just meie kolm punkti juurde,» avaldas ta lootust. Kohtumist vilistab Tanel Üprus, keda abistavad Ivan Timofejev ja Margus Leedo. Sissepääs mõlemale mängule on tasuta.