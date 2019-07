Suurpered võtavad Elvas omavahel mõõtu

«See on meie aasta olulisim sündmus, see on lasterikka pere kvaliteetaeg, koosolemise ja teiste peredega taaskohtumise aeg,» ütles Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap. «Läbisin just orienteerumisraja. Selline asi oli meil esimest korda ja oli tõesti põnev. Loodus siin Elvas on lihtsalt vapustav. Ka eilne öömatk tõrvikutega oli meeliülendav. Seal tegid kaasa ka pisikesed lapsed, kes lõpuks, kui enam kõndida ei jõudnud, olid vanematel süles,» jagas Õunap muljeid.