Emajõe suveteatris esietendus «Kadri»

Lavastuse nimiosas on Tamme gümnaasiumi õpilane Ella-Cecilia Claesson. Teisi osi mängivad elukutselised näitlejad Leila Säälik, Marika Barabanštšikova, Külliki Saldre ja Riho Kütsar. Kaasa teevad 13 last.

«Kadri» lavastanud Andres Dvinjaninov on varemgi lavale toonud laste- ja noortelavastusi ning muusikale.

«Kadri» on dramatiseerinud ja suvelava jaoks kohandanud lastekirjanik ja stsenarist Aidi Vallik. Lavastuse kunstnik on Arthur Arula ning originaalmuusika ja helikujunduse on loonud Toomas Lunge.