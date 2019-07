Tartu ülikooli ühiselamutesse tekkis järjekord kahe tunniga

Sel aastal astus Tartu ülikooli esimese astme päevasesse õppesse 1700 üliõpilast, kellest ühiselamusse soovis elama asuda umbes 800. Tartu ülikooli ühiselamutesse on Tartu Üliõpilasküla IT- ja teenindusjuhi Nevil Reinfeldti sõnul pakkuda aga umbes 500 kohta. See tähendab, et hetkel on järjekorras ootamas umbes 300 tudengit.

Üliõpilased said taotluse ühiselamukohale esitada möödunud neljapäeval alates kella üheksast hommikul. Reinfeldti sõnul esitasid 500 üliõpilast sooviavalduse kahe tunni jooksul. Ta lisas, et mõni tudeng oli juba järgmisel päeval pahane, et peab ootama ühiselamusse koha saamiseks järjekorras. Selline tung ühiselamutesse on Reinfeldti sõnul tavapärane.

Jagamine käib

Tudengihakatistel ei tasu pead siiski norgu lasta, sest ühiselamukohtade jagamine alles käib. Reinfeldti sõnul vastab Üliõpilasküla järjest sooviavaldustele, aga osa tudengeid ütlevad oma sooviavalduse ka üles või vabaneb vahepeal veel kohti mõnes majas. Lisaks eelistab Üliõpilasküla Tartu ülikooli esmakursuslasi, sooviavalduse võivad saata aga ka teiste koolide tudengid või vanema kursuse tudengid.

Üliõpilasküla tegi septembriks tudengitele ka kohti juurde. Seni tegutses Pepleri tänava ühiselamu neljandal korrusel hostel, mille asemel pakub Üliõpilasküla septembrist kõigi mugavustega stuudiostiilis kortereid. Reinfeldti sõnul on hostelis osa tube veel broneeritud ning uusi külastajaid nad sinna vastu võtta ei saa, kuid hiljemalt septembriks saavad tudengid Pepleri ühiselamu neljandale korrusele kohti juurde.

Erinevalt teistest ühiselamutubadest on seal ka televiisor. See teeb Pepleri ühiselamu neljanda korruse toad kõige kallimateks, mida tudeng valida saab.

Kui kõige odavamalt saab tudeng elada Narva maante 89 ühiselamu renoveerimata toas 36 euro eest kuus, siis Pepleri ühiselamu uues stuudiokorteris peab tudeng maksma 300 eurot kuu eest. Selliseid tube on 40 ja sinna on planeeritud elama üks inimene.

Rohkem tube Üliõpilasküla Reinfeldti sõnul pakkuda enam ei saa, kui nad just uut ühiselamut ei ehita. Seda aga plaanis pole – pigem soovib Üliõpilasküla olemasolevaid ühiselamuid renoveerida.

Lisaks teeb Üliõpilasküla koostööd kinnisvaramaakleritega. Reinfeldti sõnul saab ühiselamukohast ilma jäänud tudeng, kes ei tea Tartu kinnisvaraturust midagi, otsida alternatiive leheküljelt www.tartuvisit.ee. Eelkõige soovitab Üliõpilasküla seal maaklereid, kes aitavad tudengitel leida sobiva korteri.

Maaülikooli tudengid peavarjuta ei jää

Kui Tartu ülikoolil on kaheksa ühiselamut, siis maaülikoolil on neid kaks: nn Torn (Kreutzwaldi 52) ja Betton (Tuglase 7). Torni majutusjuht Külliki Aavast ütles, et kaks ühiselamut majutavad maksimaalselt 950 üliõpilast. Tema sõnul pole seni maaülikoolist nii suurt tungi ühiselamuesse olnud, et mõni nende üliõpilane ukse taha oleks jäänud.

Kui oma ülikooli tudengid majutatud, teeb maaülikool pakkumise teiste koolide tudengitele. Nemad saavad Aavasti sõnul enda saatuse teada aga alles septembri alguses.

Hetkel on kahes ühiselamus umbes 520 vaba kohta, aga see arv muutub Aavasti sõnul iga päev. Tegelik vabade tubade arv on ilmselt väiksem, sest vabade kohtade sisse on arvestatud ka need, kes on toa broneerinud, aga pole veel otsustanud, kas tahavad kindlasti ühiselamusse kolida.