Kambja vald jääb Kambja vallaks

«Kambja valla nime küsimus on oodanud juba mõnda aega valitsuse seisukohta, sest Kambja vallavolikogu hinnangul tuleks omavalitsuse nimi ära muuta Ülenurme vallaks,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab. «Põhjendatud argumente on mõlemal poolel, nii nime muutmist taotlevate kui ka säilitamist pooldavate elanike seas. Meie lähtusime haldusreformi käigus valitsuse tehtud otsusest ja kohanimenõukogu ekspertide soovitusest, kes pidasid olulisemaks ajaloolise kihelkonnanime säilitamist.»

Kohanimenõukogu valitsusele esitatud arvamuse kohaselt on Kambja valla nimi põhjendatum, sest see lähtub ajaloolist maa-ala märkivast kohanimest ehk kihelkonna nime eelistamisest. Üldise kohanimevaliku põhimõte on valida võimalikult pikka aega kestnud nimi. Esimesena peetakse silmas kihelkondade nimesid, mis on Eestis pikimat aega valitsenud piirkonnanimed. Teises järjekorras pakutakse võimaliku lähtekohana välja valla keskuse nime.