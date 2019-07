RKAS asub põlema pistetud mälestist müügikorda seadma

Päästjad said Toomel Liivi 5 maja põlengule kiiresti jaole, seega suurt kahju punane kukk teha ei jõudnud, kuid maja fassaad on tükati söestunud ning kustutuse käigus said vee- ja kuumakahjustusi ka teine korrus ja katus.

Häirekeskus sai pühapäeval, 7. juulil teate, et Tartus Toomemäel Liivi 5 majas on puhkenud tulekahju. Leegid noolisid maja välisseina ja katuse alt tõusnud toss täitis terve Toomemäe. Päästeameti eksperdid selgitasid välja, et maja oli süüdatud väljastpoolt. Politsei algatas ses asjas ka kriminaaluurimise. Et uurimine on algusjärgus, ei soovi politsei ega ka prokuratuuri esindajad täpsemaid tagamaid veel avalikustada.