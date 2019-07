Kasvava Ränilinna põllule tulevad kortermajad ja bürood

Maa-ala arendaja OÜ Karbiid juhatuse liige Roland Blumenau ütles, et inimesed otsivad elukeskkonda, kus kõik oleks uus ja värske. «Vanade majade keskele ehitatud korterid ei ole nii menukad kui uued linnakud,» sõnas ta. Piirkonna teeb tema sõnul ligitõmbavaks ka väga hea ligipääsetavus. «Väga lihtne on sõita Valga või Tallinna poole, ka Võrru ei ole keeruline üle Variku viadukti minna,» selgitas ta.

Kui veel selle aasta alguses käisid arendaja ja Tartu linnavalitsuse vahel läbirääkimised juurdepääsuteede ehitamise üle, siis lõpuks selgus, et need tuleb 90 protsendi ulatuses rajada siiski arendajal.

Tartu abilinnapea Reno Laidre sõnul on erandlik, et üks arendaja sedavõrd suure ala arendamise enda peale võtab. «Kindlasti on sellel palju häid külgi,» arvas ta. «Ühel arendajal on võrreldes mitme poole koostööga lihtsam tellijana planeeringute ja projektide puhul tulemustele jõuda. Samuti korraga suuremat ala planeerides see piirkond tulevikus terviklik.»