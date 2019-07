Rahvusvahelised indiaca-klubid võtavad spordihoones mõõtu

Tartusse tuleb võistlema 47 võistkonda seitsmest riigist, nende seas 12 võistkonda Eestist. Võistlused algavad laupäeval alagrupimängudega, teisipäeval toimuvad poolfinaalid ja kolmapäeval selgitatakse parimad indiaca-klubid finaalides. Mänge on võimalik vaadata tasuta kella 9–18 vahel.

Indiaca-liidu esimees Maarika Jaguson ütles, et tavaliselt võistlevad aktiivselt viis riiki: Eesti, Saksamaa, Jaapan, Luksemburg ja Šveits. Seekordsel klubidevahelisel võistlusel Tartus osalevad veel Belgia ja Poola võistkonnad.

Indiaca-treener Andrus Novoseltsev ütles, et eestlased on sel alal pea alati finaali jõudnud, kuid medalite arvult ja tulemustelt juhib Saksamaa Eesti ees. Treeneri sõnul sihivad kõik Eesti klubid kõikides kategooriates vähemalt finaalmängu ja sealt edasi esimest kohta.

Indiaca on võrkpallisarnane mäng, mida mängitakse spetsiaalse sulgedega palliga. Mäng pärineb Brasiilias mängitavast peteca’st, mis on Novoseltsevi sõnul rohkem nagu sulgpall. Mõlemas mängus on samasugune pall, aga peteca’t mängitakse paaris ning indiaca’t viieliikmelistes võistkondades. Eestisse tõi mängu tolleaegne võimlemisliidu asepresident Viktor Saaron, kes tutvus mänguga 1996. aastal Šveitsis.