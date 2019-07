Lauri Räpp: minu Ihaste – unustatud väikene võlumaa

Kui tuled suvel, tule jalgsi või rattaga. Rula või rulluiskudega. Kõnnikeppide või sörkjooksuga. Ja kui sa lõpuks Ihastesse (eriti Vana-Ihastesse) kohale jõuad, siis leiad siit eest väikese võlumaa.

Puude, põõsaste ja hekkidega ääristatud tänavad on kaardus ja sopilised, üllatusi täis. Neist ühe ääres, tiigi veerel on linna ainus rahvusromantiline telkkatusega suvila, mida katab pilliroog. Ei ole harukordne, kui kohtad mõnd ratsanikku. Rääkimata jooksjatest, jalutajatest ja jalgratturitest.

Siin on Kiigemäe männik ja Wiiralti mets. Aeg-ajalt jooksevad Ihastes koertega võidu linnarebased. Lisaks kanavarastele elutseb ühes Ihaste metsatukkadest kanakull. Jooksuradadel võid teinekord peale sattuda isegi metskitsedele, kes Kabina metsadest vahel külaelu uudistama tulevad. Ihastes on üks (ränd)pardipere, kes perest peresse ja veesilmast veesilma käib. Võib-olla on neid ka mitu, kes teab. Mina neid nägupidi ei tunne. Hoovides hiilivad siilid ja puuvõrades ragistavad oravad. Mõnes paigas kireb hommikuti kukk. Siin on hobusetall ja isegi golfiharjutusväljak on.

Ja tegelikult elas siin pikka aega üks kuulus suurte ja tumedate vuntsidega mees.

Ihaste on linnakalameeste paradiis. Eriti nende, kel on küll kalapüügikirg, aga pole paati. Sest ega pääs jõe äärde ole tänapäeval enam niisama lihtne. Kõik need eravalduse sildid ja igasugu aastate jooksul tekkinud takistused teel. Üks juurdepääs Emajõele on Ihaste kõrtsihoone lähistelt. Selle valgeks krohvitud maja juurest, kus pidavat kummitama. Sealtsamast, kus on kolm tiiki kui kolm kohalikku õde. Teisi salakalakohti ma ei avalda. Kes teab, see teab.

Vana-Ihastes on madalad majad ja kõrghaljastus. Ja toredad tänavanimed on. Kiigemäe ja Lõkketule. Lumimarja ja Metshaldja. Metshirve ja Sõnajala. Koidutähe ja Nõmmeliiva. Talutare ja Aiaääre.

Meil Aiaääre tänavas...

Oeh! Ja kõik need maalähedased suvelõhnad on praegu Vana-Ihastes. Aiatööde, küdevate saunaahjude, õitsvate lillede, grill- ja suitsuahjude, moosikeetmise, mahlaaurutite, vihmajärgse männimetsa ja värskelt niidetud murulappide lõhn. Seda käivad siin hingamas meie lähimad, toredad naabrid. Annelinlased. Siseturistid, kui nii võib öelda. On ju Ihaste kõigest jalutuskäigu kaugusel.

Aga õhtuti on siin vaikus. Selline, mis kaotab ära reaalsuse. Kaovad tänavad, majad ja aiad ning inimesed nende peal ja sees. Asemele tuleb see nähtamatu helimaastik, mida tekitavad inimeste kehad, mõtted ja tunded, kui nad vaikivad. Ka magades. Siis hiilivad siin ringi nende unenäod, mis hääletult häälitsevad.

Ja linn, kus käiakse tööl, ostmas ja müümas, kohvikus ja kohtumistel, koosolekutel ja -viibimistel, sümpoosionidel ja sümfooniakontsertidel, see linn on ju kõigest lühikese bussi-, auto-, rattasõidu või jalutuskäigu kaugusel.

See kõik on siin nüüd.

Tänapäeval.

Aga mis siin siis vanasti oli? Nendel vanadel Vana-Ihaste aegadel?