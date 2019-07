Lahkus teatrikunstnik Liina Pihlak

Kriitikas on märgatud, et Liina Pihlaku mitme esteetilise suuna ristlemiskohas kulgev looming hakkas tasapisi realistliku esemelise keskkonna kujutamiselt liikuma teatraalsema lennukuse ja värviküllasema hoogsuse suunas. Lavastajatest sai ETV perioodil alguse pikem ja pidevam koostöö Ago-Endrik Kergega. See viljakas ühislooming hakkas peale telelavastustest (Eduard Vilde «Pisuhänd», 1981; Eduard Bornhöhe «Kuulsuse narrid», 1982; Eduard Vilde «Tabamata ime», 1983), liikus edasi filmi («Savoy ball», 1985, Tallinnfilm; «Musta katuse all», 1983, Eesti Telefilm), jätkus rohketes teatrilavastustes (Maksim Gorki «Barbarid», 1985; Anton Hansen Tammsaare ja Ago-Endrik Kerge «Aeg tulla – aeg minna», 1986; William Shakespeare’i «Macbeth», 1987; kõik Vanemuises) ning muusikateatris (Tõnu Raadiku «Vargamäe tõde ja õigus», 2003; Eduard Tubina «Barbara von Tisenhusen», 2004; mõlemad Rahvusooperis Estonia).