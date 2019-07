Ehitusprügi on Kaagvere metsa all vedelenud juba pea kuu aega

Saint-Gobain Ehitustoodete turundusdirektor Priit Pallum rääkis, et ta märkas Kaagvere elaniku poolt Facebooki postitatud pildilt oma ettevõtte värvi- ja krohviämbreid. Pallum lootis ämbrite peal oleva toonimiskuupäeva ja värvikoodi alusel leida kliendi, kes need tooted ostis ja hiljem metsa viis. Pallumi lootus langes viljakale pinnasele.

Tuli välja, et need tooted on ostetud hoopis Soomest, mille peale palus Pallum abi oma sealsetelt kolleegidelt, et prügistaja välja selgitada. Siis selgus, et värvi- ja krohviämbrid soetas Soome ettevõte, mille alltöövõtja võis neid Eestis kasutada.