Off-road'i klubi kutsub lapsed maastikule ja metsa rallima

Kogunetakse keskpäevaks ja esimesed paar tundi tegelevad lastega Punase Risti ja Nõo priitahtliku päästeseltsi töötajad, samuti abipolitseinikud. Siis algab see, mida lapsed kõige enam ootavad ehk närvekõditav sõit maastikumasinal, otse juhi kõrval, et nautida kõike, mida rada pakub.

Kella 15 paiku saavad lapsed süüa ja juua ning kooki ja kommigi. Päeva lõpul jagatakse igaühele kaasa kingikott. Lapsevanemad võivad korraldajate sõnul end muretult tunda, sest kõik need viis tundi on lapsed väga heades kätes ja hästi hoitud.

Üks teistmoodi päev

«Neil on lihtsalt üks teistmoodi päev. Nad õpivad palju ja neid sõidutakse niisuguste masinatega, mida nad pole võibolla uneski näinud,» kirjeldas klubi liige Siret Kriisa.

Kutsutud on poolsada last vanuses 10 ja enam aastat. Lapsed on pärit tervest Lõuna-Eestist ning nende leidmisel on abi pakkunud MTÜ Tartumaa Lasterikkad, samuti valdade sotsiaaltöötajad ja noorte malev. Niisuguse lastega-metsas-päeva võtab Tartu Off-Roadi klubi ette juba seitsmendat suve järjest.

Küsimuse peale, mis kasu sellest klubile endale tõuseb, vastas Siret Kriisa, et peale laste südamest tulnud tänu ei saa nad midagi muud, aga sellest piisab.

Maastikupäeval maastikuautoga. FOTO: Piret Muni

«Me teeme seda sellepärast, et lastele meeldib, ja meile loomulikult meeldib ka. Oleme saanud palju positiivset vastukaja,» rääkis ta. «See on nüüd juba traditsioon, mida ei saa enam ära jätta. Enamik lapsi tahaksid tagasi tulla, aga meie põhimõte on igal aastal leida uued lapsed.»

Kriisa tunnistas, et ürituse ettevalmistamisega on üsna palju tööd, aga nad on tajunud, et pingutused on seda väärt. «Majandusraskustes perede lastele mõeldes võiksid niisuguseid vahvaid päevi korraldada teisedki klubid,» ütles ta. «Lapsed on pärast tulnud meid lausa kallistama ja nende vanemad on ekstra helistanud ja tänanud. Mis saaks olla veel parem tänu?! »

Toetajate toel

«Kõik kulud oleme püüdnud tasuda sponsorite abiga. Kõik söögid ja joogid ning kingitused oleme leidnud tänu heade firmade lahkusele,» lisas Liina Saluste, kes on maastikusõidupäeva teine peamine korraldaja. «Väga palju on olnud vabatahtlikke, kes selleks päevaks näiteks ise küpsetavad või aitavad meid muul moel.»

Lapsed-metsas-päeva korraldajatiimi kuuluv mittetulundusühingu Tartumaa Lasterikkad koordinaator Tiina Aasmäe märkis, et see päev on ühekorraga nii lõbus kui ka hariv. Teadmisi jagavad ju Punase Risti, maanteeameti, politsei- ja päästeameti töötajad. «Lapsed on päeva algul muidu väga arglikud ja on nii tore tajuda, kuidas päeva edenedes nad kõik avanevad ja õnnelikuks muutuvad ning omavahel headeks sõpradeks saavad.»

MTÜ Tartumaa Lasterikkad on kaks aastat tegutsenud ühendus, mis koondab praegu 15 peret. Tiina Aasmäe sõnul ei ole nende eesmärk suur liikmete arv, pigem see, et abivajajad saaksid neile olulist infot. «Harime vanemaid, korraldame üritusi, kaasame ka puuetega lapsi,» täpsustas Tiina Aasmäe.

Kohad järgmiseks suveks

Tartu Off-Roadi klubis käivad aga koos väga erinevate valdkondade inimesed. Maastikusõit on neile hobi, et pingeid maandada.

50 last ja korraldajad pärast õnnestunud päeva eelmisel suvel. Tänavu tuleb see päev veel toredam. FOTO: Ragnar Vutt