Turu tänava tark maja sai külgseinale õnnetoova kunstiteose

Kuldkollase puu inspiratsioonialged on autori sõnul lihtsad. «See maaling sümboliseerib õnneotsinguid,» sõnab Vitolinš. «Nii nagu puud kasvavad meie ümber, on õnn leitav siinsamas, meie juures ja ümber, ning seda ei pea otsima kaugetest maadest.»

Projekti SmartEnCity raames saavad kunstiteosed endale kõik projektiga liitunud kortermajad. Turu 9 kuraatori ja NOAR.eu kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orni sõnul on kunsti kaasamine sellist tüüpi projekti väga innovaatiline, kuna inimeste ootused linnaruumile on kõrgemad kui kunagi varem. «Avalik ruum ei pea pakkuma ainult rohealasid ja kergliiklusteid, vaid ka mängulisust ja omanäolisust. Kunst tekitab küsimusi, inspireerib, toob kultuuri fookusesse,» rääkis Andra Orn. Ta tunnistas, et põnev väljakutse on olnud leida projekti just sellised teosed, mis sobiksid nii majaelanikele, linnaesindajatele kui ka avalikkusele ja oleksid kunstiliselt kõrgel tasemel.