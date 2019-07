Tartumaa põllumees Madis Ajaots kasvatab ainsana Eestis kikerherneid

Nüüd on Eesti põllumajanduse päästma pidanud ja riigile 14 miljonit krooni maksma läinud projekt Lekto unustatud ning Ajaotsa perel laiub 2300 hektaril 60 erinevat kultuuri ja sorti, alustades kohalikust talirüpsist ning lõpetades Indiast Eestisse toodud kiker- ehk põishernega. Kikerherned on olnud Indias läbi aegade hinnatud toidukultuur, kuna see sisaldab väga palju valku.