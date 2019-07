Kes otsib, see leiab politseist oma jalgratta või kuulipilduja

Korralikud jalgrattad, roller, nutitelefonid, rahakotid, võtmekimbud ja spordikotid – kõik need ja muugi kaotatud kraam ootavad Lõuna prefektuuri Tartu politseimaja laos omanikku. Aga see pole veel kõik: tänavu on politseinike kätte hoiule toodud ka paarkümmend leitud relva. Nii jalgrattaid kui leitud relvi ei otsi naljalt keegi taga.