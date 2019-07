KIRI: targale rattale on raske ligi pääseda

8. juunil kell 12.15 avati Tartus Balti riikide esimene ühistranspordi alternatiiv ehk ühiskasutatavad targad elektrirattad. Enamik neist on elektroonilised ning sõidavad peaaegu et juhi eest. Mõte on ju geniaalne: kättesaadavate ratastega saab Tartu linnas kiirelt punktist A punkti B, sest dokid on kesklinnas ja mujal pea igal nurgal. Esimene sõidutund on tasuta ning rattaretk võtab linnas maksimaalselt 30 minutit – priima! Eriti kui ratas täidab motoriseeritud sõiduki funktsiooni, sest Tartu on üpris künklik. Mõtlesin isegi, et davai, vaatame, kas ratas mu päriselt koju suudab viia, sest kodutee kesklinnast on pea lõpuni mäest üles ronimine. Siiralt üllatuslikul kombel ei olnud see võimalik, sest rattaid polnud lihtsalt võtta. Käisin pea kõigis kesklinna rattalaenupunktides, kuid jäin saagita.