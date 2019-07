Ludvig Juht. Külatarest maailma tippu

Tartust napilt kümmekonna kilomeetri kaugusele jääv Väägvere on Eesti kultuurilukku läinud paigana, kus asutati meie üks esimesi pasunakoore. Vähem teada on tõsiasi, et Väägvere oli ka Eesti ühe väljapaistvaima muusiku kontrabassikunstnik Ludvig Juhi noorusmaa. Juhi esimesed kontaktid muusikaga on seotud Väägveres tegutsenud Eesti pasunakooride isa David Otto Wirkhausiga.