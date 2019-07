Patsientide nõukoda on Eestis veel uus asi. Muu maailma praktika näitab, et patsientide ja nende lähedaste kogemuste ja ettepanekute arvestamine aitab kindlasti kaasa haigla ja kogu tervishoiusüsteemi arengule. Õe kutsega Jane Freimann ja Mari-Leen Pärn usuvad, et Tartu ülikooli kliinikumis loodav patsientide nõukoda saab ära teha midagi selleks, et haiglasse sattunud inimesed oleksid rahulolevamad ja haiglaaeg meeldivam.