Lavastuse nimiosas on Tamme gümnaasiumi õpilane Ella-Cecilia Claesson. «Proovide aeg on olnud täiesti uskumatu, kõik on olnud väga põhjalik ja professionaalne. On antud häid juhtnööre,» ütles Claesson. Teisi osi mängivad elukutselised näitlejad Leila Säälik, Marika Barabanštšikova, Külliki Saldre ja Riho Kütsar. Kaasa teeb 13 last.