Linn kannustab laenurattaga sõitjaid korda järgima

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul tehti muudatused selleks, et rattaringlust oleks kõigil parem kasutada. Tamm ütles, et trahvid distsiplineerivad inimesi rattaid paremini hoidma. Neid, kes on uute ratastega siiani korralikult sõitnud, see muudatus ei mõjuta.

Leppetrahvi suurus on 100 eurot ja see, mille eest võib sõitjat trahvida, on kirjas rattaringluse kodulehel. Homsest võib rattalaenaja saada trahvi, kui jätab sõiduvahendi kohta, kus see segab teisi inimesi. Ka need, kes on teinud endale mitu rattaringluse kontot või esitanud kasutajaks registreerides vananenud või valesid andmeid, peavad kukrut saja euro võrra kergendama. Tamme sõnul on süsteemi toimimiseks oluline, et kasutajad esitavad tõese isikuinfo, muidu ei saa rattaringluse töötajad kasutajaga vajaduse korral ühendust võtta.