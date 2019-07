Riigikohtu kunstikonkursi võitis Vergo Verniku skulptuur

Vergo Vernik on tundliku käekirjaga skulptor, hinnatud skulptuuriõpetaja ning olnud aastaid Eesti kunstiakadeemia meister ja õppejõud.

Žürii hinnangul on võidutöö «Tasakaal» ruumi tähistaja ja kohtumõistmise sümbol. Õiglusjumalanna Justitia skulptuuri vormikäsitluses on ühendatud klassikaline harmoonia ja abstraktne kompositsioon. Justitia kinniseotud silmad sümboliseerivad õigusemõistmise põhimõtet olla erapooletu ning kaalud sümboliseerivad tõendite hoolikat kaalumist enne otsuse langetamist. Võidutöö sobib proportsionaalselt riigikohtu interjööri, kasutatud on traditsioonilist ja väärikat pronksivalu.