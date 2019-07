Peatselt saab paarkümmend eakat Nõlvaku Koju kolida

Kui seni oli hooldekodu rajamine küsimärgi all, siis möödunud nädalal sai Tartu linn kinnituse, et riigi tugiteenuste keskus eraldas Nõlvaku Kodule 448 000 eurot, mis on projekteerimis- ja ehitustöödeks väga oluline. «Kui seda toetust poleks tulnud, siis oleks pidanud mõtlema, kuidas edasi minna. Kuna tublid inimesed tegid väga hea projekti, siis nüüd on see raha olemas,» ütles Tartu abilinnapea Mihkel Lees. Tartu linna omaosalus on 1,47 miljonit eurot. Lees ütles, et projekteerimishange peaks välja kuulutatama selle aasta sügisel ja ehitushange umbes aasta pärast seda.