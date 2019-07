Tartu vajab Metallica õnnestumise järel korralikult toibumisaega

Rokihiiu Metallica Tartusse toomine oli kontserdikorraldajalt hulljulge ettevõtmine, sest polnud ühtegi tagatist, et see plaan ka päriselt korda läheb. Metallica ise garanteerib küll teatava piletimüügiedu, kuid see üksi ei anna kindlust, et kontsert õnnestuks ning tooks Emajõelinna üle poole Tartu linna elanikejagu rahvast juurde. Tagantjärele kontserdi ajal ning sellele eelnenud ja järgnenud melule mõeldes tuleb tõdeda, et see risk tasus ennast igati ära.