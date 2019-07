Tartu vald vuntsib sada aastat vana Tammistu rahvamaja uuele elule

Tartu vallavanem Jarno Laur nentis, et saja-aastane rahvamaja on kohalikele väga hingelähedane ning nad on pikalt oodanud, et see korda tehtaks, ent ehitustöid on pidevalt edasi lükatud, sest kogu aeg on tulnud midagi pakilisemat ette. Nüüd aga enam tagasivaatamist ei ole, sest töövõtjal on juba lammutustööd tehtud ja konstruktsioonid avatud ning peagi läheb lahti ka ehitus.