Talu kui muinasjutt: loomad ja linnud ning hingemattev ilu ümberringi

Loetelu ei olnud täielik, kuna kokku on selles talus 40 liiki loomi.

Anneli Kööba-Orlov ütles, et 1000 inimest käis kindlasti ning et nende hulgas oli neid, kes tulid hommikul kell 10 ja enne õhtut ei lahkunud.

«Ikka tütre Isabella Mia pärast,» ütles Mari-Liis Sammul. «Et ta näeks loomi ja linde ning teaks, et munad ei tule tegelikult kauplusest.»

Anneli-Kööba Orlov tunnistas, et maal elada on tänapäeval luksus, aga et tema tuli maale talu pidama 15 aastat tagasi iseenda vajadustele ning laste ja lastelaste vajadustele mõeldes.