Veeparaad täitis Emajõe tihedalt paatidega

Tartu hansapäevade jõeparaadi kommenteerinud Margus Ader tuletas meelde, et 50 aastat tagasi näidati Eestis esimest korda filmi «Viimne reliikvia» ja 50 aastat tagasi astus esimene inimene Kuule. Paraadi esimene alus oli aga 61-aastane Pegasus ning see vääris tunnustust.

Reisilaev Pegasus on viimase kahe talvega saanud põhjaliku remondi, mis on parandanud manööverdamisvõimet ja lisanud turvalisust. Pegasus on ehitatud Moskvas 1958. aastal ning sõitnud ka Kreutzwaldi nime kandes.