Meeldib või mitte, aga mistahes massiürituse õnnestumise määrab suuresti see, kuidas korraldaja tuleb toime olmeliste teemade korraldamisega. Sel neljapäeval Eesti Rahva Muuseumi õuel toimunud Metallica kontserdi korraldaja sai hästi hakkama.

Olen Eestis ikka ja jälle imestanud, kuidas suurürituste eestvedajad ei suuda või ei taha ennetavalt asju sättida nii, et inimesed poleks sunnitud suurt osa sündmusest – mille eest nad reeglina kallist hinda maksavad – kügelema pileti-, pissi- või õllesabas. Pahatihti ei tulda toime isegi mõne saja või mõne tuhande pealise publiku puhul, rääkimata mitmekümnest tuhandest. Seda rõõmustavamana mõjus äsjane Metallica kogemus, sest seal järjekordi peaaegu ei olnudki. See lubas esiplaanil olla kõige tähtsamal – muusikal.

Tahtsid tualetti? Palun – oodata tuli ehk maksimaalselt 1-2 inimese taga. Tahtsid keelekastet? Palun – mõnikord ootasid õlleleti tüdrukud klienti juba käsi täidetud topsiga pikalt ees. Ka turvakontroll sissepääsuväravates ei takerdunud hetkekski – mis sest, et tihe inimjõgi voolas lakkamatult kontserdialale mitu tundi.

Seda, et nii suurte kontsertide puhul ei jõua kõik joogitopsid ja pudelid-purgid kohe konteineritesse ning siia-sinna tekivad prügikuhjad, tuleb ilmselt paratamatuseks pidada. Nagu ka seda, et pärast kontserdi lõppu jääb krõbisevat plasti jala alla pea igal sammul. Küsimus on selles, kas sel kõige lastakse kasvada häirivaks. Metallica kontserdil ei lastud. Ja plats oli hommikuks puhas.