Öine rahvamass jättis Tartu kesklinna üllatavalt puhtaks

Tartu tänavate puhtuse eest hoolitsevad kaks ettevõtet – Eesti Keskkonnateenused ning Tänavapuhastuse AS. Neist esimese teehoiutööde juhi Andre Klausi sõnul oli nende töötajatel pärast kontserti üksjagu palju koristamist, kuid ühtki üliräpast kohta neile ette ei jäänud. «See on üllatav, arvestades, kui palju inimesi Tartus öösel oli. Rahvahulgad, mis tänavatel liikusid, olid ikka meeletult suured,» ütles Klaus.

Tartu linnavalitsuse linnapuhastuse peaspetsialisti Mart Lukasoni sõnul olid tänavad peale kontserti üldiselt pigem korras. «Erandid olid Muuseumi ja Roosi tänav, kus rohkem inimesi liikus,» nentis ta. Lukasoni sõnul oli prahti eriti palju just Roosi tänaval, mille kaudu inimesed pärast kontserti Kesklinna läksid. «Panime sinna lisaprügikaste, aga nendesse väga prügi ei pandud. Selle asemel proovisid inimesed prahti toppida nendesse kastidesse, mis seal statsionaarselt seisavad,» jätkas ta. Kuna tavaline prügikastide arv pole mõeldud nii suurele hulgale inimestele korraga, siis hakkasid need ka üsna ruttu üle ajama.

Ka Klaus pani tähele, et väikesed prügiurnid said väga kiiresti täis. «Põhimassi liikumistrajektoorile olime paigaldanud 62 prügikasti lisaks,» kirjeldas ta. Tema sõnul on praeguseks linn puhtaks tehtud. «Hommikul kella nelja-viie ajal olime valmis koristama hakkama ning tegime ka südalinnas täiendava tänavate pesu,» ütles Klaus. Tema sõnul võib veidi koristamist olla veel üksikutes kohtades. «Üldiselt on meie alad puhtad,» kinnitas ta.