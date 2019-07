Rattaringluse väärkoheldud sõiduriist läks tossama

Tartu linna­transpordi juht Roman Meeksa kinnitas, et rattaringluse tugeva raamiga elektrirattad on turvalised.

Tartus Tähe tänaval tossas möödunud pühapäeva õhtul üks rattaringluse ratastest. Tallinna elumajas põhjustas juuni lõpus tõsise põlengu elutuppa laadima pandud elektriratta aku, mis plahvatas. Kas elektrirattad on ikka ohutud sõiduriistad? Asjatundjad kinnitavad, et on, kui neid heaperemehelikult kohelda.