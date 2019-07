Eelmisel nädalal mesitaru lõhkunud karu käis samas talus uuel rüüsteretkel

Hobimesinik Pullerits on veendunud, et tegu oli sama karuga. «Jäljed ja hoovile tatsamise rada on täpselt sama,» sõnas ta. Eelmisel nädalal lõhkus karu Pulleritsu kuuest mesitarust ühe laiali ja sõi sealt puhtaks hauderaamid, kuid mee jättis puutumata. Sel korral tuli karu tagasi ning sõi puhtaks sama taru meekärjed.

«Mul on sellest nii kuradi kahju! Vabandust, aga ajab vanduma, sest ma veel pärast esimest lõhkumist mõtlesin, et võtan kärjed seest ära, aga jätsin selle liigutuse tegemata ja nüüd on nad läinud,» lisas ta.

Kaks järjestikkust lõhkumist oli Pulleritsu jaoks viimane piisk tema kannatuse karikasse ning nüüd asub ta karude vastu võitlusesse. «Mul on elektrikarjus juba ostetud, ehk hoiab selle tegelase eemal,» lisas ta.

Ka suhtles Pullerits pärast teist karu rüüsteretke kohalike jahimeestega. «Nemad samamoodi kinnitasid, et karusid on seal kandis palju ning kõige parem on ikka proovida elektrikarjusega neid eemal hoida,» lisas ta.